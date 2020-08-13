Стали известны даты презентаций iPhone 12, новых айпадов и Apple Watch

Инсайдер и технический аналитик из США Джон Проссер опубликовал график презентаций новой продукции Apple: iPhone 12, айпадов и Apple Watch.

По его данным, телефоны представят в октябре, а часы и планшет раньше — в начале сентября.

График Проссер выложил в своем Твиттере. Согласно информации инсайдера, анонс iPhone 12 состоится на неделе, начинающейся с 12 октября. В это же время стартуют предзаказы гаджета. А его продажи начнутся с 19 октября. Конкретной даты продаж iPhone 12 Pro Проссер не указал. Но уточнил, что это должно произойти в ноябре. Apple Watch и iPad презентуют на неделе, начинающейся 7 сентября.

Традиционной презентации проводить не будут, продукцию представят с помощью пресс-релиза, который появится на сайте Apple. Проссер отметил, что даты могут быть изменены.

И напомнил, что никогда не ошибался в дате анонсов «яблочной» продукции. Новые устройства выйдут на обновленной операционной системе iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7. Сейчас они уже доступны для бета-тестирования на сайте Apple.