Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Актори та інші працівники низки білоруських театрів виступили проти “звірств силових структур”, зажадали переглянути підсумки президентських виборів.

Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур. “Влада почала війну проти народу Білорусі.

Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур щодо протестувальників і мирних громадян”, – ідеться в зверненні.

“Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в’язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту”, – наголошується в зверненні

“Ми закликаємо силові структури, які приносили присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції та захищати свій народ”, – додали автори відео.