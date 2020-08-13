Столичные «айтишники» пытались продать комплекс для прослушки мобильников за 500 тыс. евро

СБУ задержала в Киеве участников кибергруппировки, которые пытались продать комплекс мониторинга мобильной связи.

Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации за почти полмиллиона евро, сообщает пресс-центр СБУ.

В состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Они нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи, который позволяет снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, «прослушивать» телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик.

Заказчика товара они подыскивали через личные связи.

Оперативники СБУ задержали трех злоумышленников во время получения от заказчика всей суммы денег.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.