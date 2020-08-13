Задержанным в Минске украинским правозащитникам грозит до восьми лет тюрьмы

В Минске сотрудники МВД Беларуси задержали двух волонтеров общественной правозащитной организации «Ворсток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Им предъявили обвинение.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Depo.ua.

«Мы сразу включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. В соответствии с нормами международного права, задержанные граждане иностранного государства граждане имеют право на мгновенный контакт с консулом», – отметил министр.

Украинцев обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над лицом, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти.

По словам Кулебы, санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Министр также сообщил, что вчера вечером по месту временного проживания наших сограждан в Минске был проведен обыск, по результатам которого были изъяты ноутбук Константина Реуцкого, паспорт гражданина Украины на имя Евгения Васильева и другие вещи.

В настоящее время украинской стороне неизвестно, где удерживают Реуцкого и Васильева.

«Сегодня утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания граждан в Минске, но никакой информации о возможном нахождении там упомянутых граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. Поэтому консул объезжает все точки, где могут удерживать задержанных, для того, чтобы установить хотя бы какие-то данные о пребывании наших соотечественников», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в течение 9-12 августа в Минске задержали более 6000 человек, поэтому все заведения временного содержания переполнены.

«Посольство Украины в выполнение моего поручения направило две ноты в Министерство иностранных дел Беларуси с просьбой предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Беларуси в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причине задержания и месте содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки – Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера. Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а также, если будет информация о других гражданах, то с ними также. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину», – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба также сообщил, что сегодня посол Украины в Беларуси Игорь Кизим провел телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

«Сегодня в течение дня мы будем очень активно работать над этим кейсом, чтобы получить нужный нам результат», – отметил министр.