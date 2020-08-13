В Беларуси «по людям стреляют, как по уткам» — Le Monde

Речь идет о самой настоящей войне, войне белорусского лидера Александра Лукашенко против собственного народа. 12 августа Министерство внутренних дел признало факт выстрела из огнестрельного оружия по демонстранту.

По сообщению белорусских властей, все произошло предыдущей ночью в Бресте, на западе страны.

«На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Информации о пострадавшем нет. Как пишет сайт «Радио Свобода», на месте столкновения демонстрантов с милицией были найдены резиновые пули и несколько гильз, одна из которых соответствует пуле автомата Калашникова.

Протестующие считают, что в своем стремлении цепляться за власть любой ценой Александр Лукашенко (автократ правит страной вот уже больше четверти века) перешел черту.

«У него не осталось границ, это война», — считает белорусский эксперт Тадеуш Гичан.

В среду вечером белорусские власти сообщили о смерти задержанного демонстранта. Он стал второй официально признанной жертвой с воскресенья.

«Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди!» — обратилась к Лукашенко лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода».

Масштабные фальсификации выборов

Демонстранты выступают против диктатора с 9 августа, когда были объявлены первые результаты выборов: триумфальная победа Лукашенко с результатом в 80% голосов. Протестующие считают цифры сфальсифицированными и называют победительницей Светлану Тихановскую.

Этой скромной домохозяйке, которая выставила свою кандидатуру вместо отправленного за решетку мужа, из-за угроз властей пришлось во вторник бежать из страны. Во время предвыборной кампании она смогла привлечь все голоса противников Лукашенко, предложив лишь проведение свободных выборов и освобождение политзаключенных.

В среду запись разговора на избирательном участке Витебска (северо-восток страны) подтвердила массовые фальсификации. В этом округе после подсчета бюллетеней победила Светлана Тихановская.

«Как у вас так получилось?» — обратился представитель местной администрации к сотрудникам избирательной комиссии на закрытой встрече. «Бюллетени подсчитали — все, что были», — ответил один из них. «У меня есть к вам очень жесткое предложение: изменять протокол, — заявил чиновник. — И менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. (…) Мне не надо ваше особое мнение. Я его услышал и учту. Мы все принципиальные люди до определенного момента. Когда разговор идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было немного это. Сегодня не та ситуация, когда нужно проявлять принципиальность».

Столкновения продолжаются

После выборов, названных «маскарадом», столкновения правоохранительных органов и демонстрантов не прекращаются. Каждую ночь. Власть сразу же ответила на мирные демонстрации силой, начала аресты, пустила в ход водометы, резиновые пули и дубинки, отключила интернет, чтобы посеять среди людей смятение и панику. По словам местных наблюдателей, репрессии в ночь со вторника на среду были самыми жесткими.

«Я вижу ряды ОМОНа, у них намного больше оружия, чем в воскресенье, — рассказал социолог Славомир Сераковский польскому телеканалу TVN24bis. — В ход идет сила, это не просто предупреждение. Полиция стреляет по гуляющим людям, (…) они стреляют по людям, как по уткам. ОМОН начал стрелять и разгонять людей. Мне нужно бежать. (…) До свидания».

Этой ночью милиция ранила пятилетнюю девочку в Гродно (запад страны), как сообщают местные журналисты. Она сидела на заднем сиденье машины родителей, которые хотели уехать из города. Они попали в пробку, которую намеренно устроили автомобилисты, чтобы перекрыть путь правоохранительным органам. Разгневанные омоновцы разбили стекла машины, ранив девочку.

Бойня в Андижане

Романтики мечтали о белорусской версии грузинской «революции роз», но Лукашенко предлагает другой сценарий — события в Андижане в мае 2005 года. «Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? (…) Ну, так мы напомним», — заявил президент в июне.

В ответ на эту эскалацию насилия люди сформировали живые цепи в Минске и в других городах: Гродно, Лиде, Барановичах, Жодино. Женщины, одетые в белое, держались за руки и пели «мы за мир». Как бы то ни было, все понимают, что у протестующих вряд ли получится самостоятельно свергнуть автократа. Отныне ненавистный большинству Лукашенко может удержаться лишь с помощью силы. И пока силовики на его стороне, за исключением отдельных случаев перехода на сторону протестующих.

«Кто-то должен разбудить мир, — заявил в среду пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский. — Польша сделает это». Польский лидер в свою очередь сообщил, что направил письмо 47 членам Комиссии по правам человека ООН.

Несколько часов спустя верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила репрессии в Беларуси и призвала к освобождению задержанных: «У людей есть право говорить и выражать несогласие, тем более в рамках выборов, когда демократические свободы должны защищаться, а не упраздняться».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду об экстренном созыве заседания министров иностранных дел ЕС, которое будет посвящено в частности ситуации в Беларуси.

Международное сообщество сначала отстраненно следило за развитием событий, но сейчас, судя по всему, всерьез обеспокоилось судьбой граждан бывшей советской республики. К волнению Литвы, где укрылась оппозиционерка Светлана Тихановская, добавились тревога США и сомнение Германии.

В среду Эммануэль Макрон подчеркнул в телефонном разговоре с президентом России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимиром Путиным «очень большую обеспокоенность» по поводу применения насилия против белорусских граждан. Как сообщают в Елисейском дворце, французский лидер «подчеркнул необходимость возвращения к диалогу».

На следующий день после выборов, которые оппозиция охарактеризовала как фарс, Владимир Путин направил белорусскому коллеге телеграмму с поздравлениями.

Клер Гатинуа, Le Monde (Франция)