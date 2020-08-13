Цели Путина в Беларуси — эксперт

Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию…

В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:

— Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;

— Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;

— Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировов его.

Такие оценки высказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт и социолог Игорь Эйдман (проживающий в Берлине).

Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18).

А именно это — истинная цель Путина. Поэтому только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.