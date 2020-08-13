Новый удар по экономике: чем Украине грозит продление карантина

В Украине готовятся встретить вторую волну COVID-19. Специалисты рассказали, чем грозит возможное продление карантина и как оно повлияет на экономику.

Вторую волну эпидемии прогнозируют на осень 2020 года. О том, какие проблемы ожидают мировой бизнес и отечественную экономику после продления карантина, говорится в сегодняшней статье на сайте «24 канала».

После весеннего локдауна бизнес постепенно приводят в норму. Однако негативная статистика заболеваемости в Украине ежедневно растет и эксперты говорят уже о второй волне COVID-19. В правительстве готовят план действий и меняют критерии уже введенного адаптивного карантина. Говорят, главное не допустить коллапса медицинской системы и не ослабить экономику.

«Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций теперь работает в ежедневном режиме. Это позволит оперативно реагировать на вызовы», – рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что говорят специалисты

В первом квартале 2020 года ВВП Украины упал на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором – падение составило 11%. Связано это с почти полным параличом экономики в течение апреля и мая.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что любая остановка экономики – это потеря экономики. Ведь из-за того, что люди не ходят на работу – бизнес не работает. Следовательно, это шок для экономики и конкретных граждан.

Второй глобальный карантин специалисты пока отрицают даже несмотря на высокую заболеваемость. По мнению экспертов, у властей нет институциональной способности, а у людей – сбережений. Поэтому правительство не будет прибегать больше к общенациональным радикальным запретам.

Например, уже известно, что даже в красных зонах будет курсировать общественный транспорт – правда, с наполненностью сидячих мест лишь наполовину. А вот контроль за соблюдением ограничений усилят.

«Есть уже достаточно соображений о том, что второй карантин должен быть более социально справедливым, чем был первый. Например, закрытие розничной торговли не дает особого эпидемиологического эффекта, однако наносит удар по экономике и по малому бизнесу», – сказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Что известно о карантине в Украине?

Сначала по всей территории Украине 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. А 25 марта его продлили на 30 дней – то есть, до 24 апреля. Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные меры на территории всей Украины еще до 6 марта.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородние пассажирское перевозки.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. По новым правилам страну разделили на 4 зоны. Они вступили в силу 3 августа. Просмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Специалисты утверждают, что экономическую активность в мире одинаково придушат до появления вакцины от коронавируса. Весенний карантин уже нанес болезненный удар по мировым экономикам. Сейчас ограничения более умеренные, но ситуация меняется. Поскольку о начале второй волны коронавируса уже объявили Великобритания, Германия, Бельгия и ряд других стран.

«У нас открытая экономика, то есть, если в других странах будут останавливать активность, то спрос на украинскую продукцию, кроме зерновых, будет сокращаться. Соответственно, можно не закрывать металлургический завод – он сам остановится, ведь нет спроса на его продукцию», – подчеркнул Вышлинский .

Возвращение на докризисный уровень экономики

Кроме проблемы экспорта, речь идет и о вероятном застое в инвестициях.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет примерно на 5%. Худший прогноз дает Международный валютный фонд – там считают, что ВВП Украины в текущем году сократится на более чем 8%. А на докризисный уровень государство вернется не раньше 2023 года.