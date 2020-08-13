Наглый медведь присоединился к туристам на пикнике в США (видео)

Американское семейство, отдыхающее в диком лесу, недалеко от озера Дип Крик (штат Мэриленд, США), привлекло внимание дикого зверя, который потребовал покормить себя.

Об этом пишут СМИ.

Кейтлин Несбит на прошлой неделе запечатлела совместную трапезу её родственников с медведем, который пришёл на запах арахисового масла из чащи леса.

Видеоролик, опубликованный несколько дней назад в сети, привлёк внимание экспертов по дикой природе, которые предупредили туристов, что не стоит кормить диких животных, так как они привыкают к этому и могут стать угрозой для человека.