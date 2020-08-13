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Россия переживает за Беларусь: В МИД говорят, что на Лукашенко давят зарубежные партнеры

14.08.2020

В России выразили обеспокоенность в связи с «беспрецедентным давлением, которое оказывается зарубежными партнерами на белорусские власти». Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах», – сказала она.

Представитель МИДа призвала стороны к «сдержанности и проявлению благоразумия», а также выразила надежду, что в скором времени обстановка в Беларуси нормализуется.

«Важно отметить, что попытки найти так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Те самые следы ведут в другом направлении», – добавила она. 

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