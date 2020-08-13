Задержанных протестующих в Беларуси избивают до полусмерти и насилуют в СИЗО

Задержанные участники протестов в Беларуси подвергаются жестоким избиениям и даже изнасилованиям. Об этом пишет Telegram-канал «NEXTA».

«По ночам дежурящие под стенами тюрьмы родственники и правозащитники слышат ужасающие звуки пыток, а днём машины скорой помощи одна за одной вывозят людей в больнице», – сказано в сообщении.

Кроме того, «NEXTA» опубликовал медицинскую карту мужчины, которого в больницу привезли из центра изоляции.

«Ссадины по всему телу, сотрясение мозга, множественные переломы. А ещё, травматическое повреждение прямой кишки (что означает, что человека изнасиловали неизвестным предметом), а также серьёзный ушиб половых органов», – написано в документе.





