Наступна зустріч ТКГ відбудеться 18 серпня в онлайн-форматі, – Гармаш

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 18 серпня в онлайн-форматі через карантин.

Про це у ефірі Громадського радіо заявив член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш.

«Зустріч 18 серпня очна не планувалась. Вона відбудеться як і передбачалось раніше в онлайн режимі через карантин», – каже Гармаш. Також він вважає, що поки що зарано говорити про зміну місця перемовин, бо Мінськ, як майданчик для ведення перемовин, зручний своєю географічною близькістю. 13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську.