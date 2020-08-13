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В ВОЗ считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса

14.08.2020

После объявления России об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус на брифинге в Женеве сказал, что миру нужно несколько вариантов вакцин. Тогда получится эффективнее бороться против болезни.

Его слова цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

«Нам нужны несколько кандидатов, чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы», — отметил глава ВОЗ.

По его мнению, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.

 

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