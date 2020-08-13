Страны Балтии и Польши обратились к Лукашенко с предложением

Европа призвала Минск прекратить насилие и начать диалог.

Под обращением Латвии, Литвы и Польши к белорусским властям в четверг, 13 августа, появилась подпись президента Эстонии. В частности, президенты указанных стран призвали главу Беларуси прекратить силовое противостояние, освободить всех ранее задержанных демонстрантов и пойти с ними на диалог. При этом страны Балтии и Польша выразили готовность стать посредниками в соответствующих переговорах.

«Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Беларусь была стабильной, демократической и зажиточной страной. Поэтому мы призываем президента Республики Беларусь:

Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.

Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование

Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Присушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить. Основываясь на опыте наших собственных обществ и личном опыте, мы призываем к круглому столу национального примирения с представителями правительства и гражданского общества. Это был бы хороший шаг к началу настоящего национального диалога. Мы твердо убеждены в том, что диалог — это всегда наилучший способ способствовать социальному развитию.

Если власти Беларуси выполнят эти условия, двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми. Изоляция не является путем к благополучию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические услуги в Беларуси для достижения мирного решения и укрепления независимости и суверенитета страны», — говорится в заявлении четырех президентов.

Напомним, что 9 августа, страну захлестнули массовые акции протестов из-за результатов выборов. В ночь с 10 на 11 августа были отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что в ходе протестов погиб один из активистов.

События в Беларуси не оставляют равнодушными никого. Вне зависимости от политических взглядов и устремлений, украинцы смотрят на «минский Майдан» как на отражение собственных событий 2004–2005 и 2013–2014 годов. И находят немало схожих элементов: от горящих шин и брусчатки, летящей в шлемы ОМОНа, до слоганов и даже ярких ленточек, повязанных на рукава или сумочки обычных минчан или жителей Бреста. Получается ли, что многие протестные взрывы, которые возникали на постсоветском пространстве, имеют схожие корни? Vesti.ua задались вопросом: что общего было у протестных акций в Украине, Грузии, России, Румынии, Беларуси, Киргизии и Армении. И вышли на элементы конструктора, из которых складывается любой протест.