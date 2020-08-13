Франция отправила фрегат в Средиземное море, где обострились отношения Турции и Греции

Франция обеспокоена конфликтом между Грецией и Турцией и направляет в Восточное Средиземноморье фрегат Lafayette и истребители.

Отмечается, что отношения между Афинами и Анкарой обостряются из-за турецких планов по добыче природных ресурсов в Средиземном море. Греческие войска приведены в состояние повышенной боевой готовности в ответ на аналогичные действия турецкой армии.

Франция, обеспокоенная конфликтом, рассчитывает сохранить контроль за ситуацией при помощи посланной в регион военной техники.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал Турцию немедленно вывести свои корабли из района греческого морского шельфа. По словам главы МИД, Афины попросили провести экстренное заседания глав МИД Евросоюза по действиям Анкары в Средиземноморье.