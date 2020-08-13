Журналист: если среди задержанных в Беларуси попадается украинец, его пытают с особой жестокостью

Журналист и блогер Алексей Панич пишет на своей странице в Facebook, судя по последним новостям из Беларуси – режим Лукашенко свирепствует.

Счет задержанных демонстрантов уже пошел на тысячи. Против невооруженных протестующих использовали огнестрельное оружие. По всей Беларуси исчезают люди. Бьют и калечат всех подряд, суды работают как сталинские «тройки». Сотни видео, как безоружных людей похищают люди в черной форме бросают силой в бусики, увозя в неизвестном направлении. Можно себе только представить сколько искалеченных судеб будет в результате этой зачистки.

Панич отмечает, идет самая настоящая систематическая охота на журналистов. Тех, кто оказывается в эпицентре событий сбивают с ног и тоже бросают в автозаки, несмотря на надпись «Пресса». Если среди задержанных попадается украинец, его пытают с особой жестокостью.

Журналист подчеркивает, несмотря на то, что тоталитарная машина запущена на полную силу, протесты не остановились. Люди продолжают выходить на улицу, становятся цепями. В Минске сейчас проходит женский марш. Уже есть сообщения о забастовках рынков и исследовательских институтов.