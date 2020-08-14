Влада Латвії і Литви не вважають вибори у Білорусі вільними і демократичними

Міністерство закордонних справ Латвії закликало білоруську владу поважати права громадян та їх право вільно висловлювати свою думку. «Застосування сили проти мирних протестувальників неприпустимо. МЗС Латвії закликає негайно звільнити ув’язнених учасників акцій протесту», — сказано в заяві відомства, яке призводить Delfi.

У латвійському МЗС висловили думку, що Білорусії вдасться розвивати відносини з Євросоюзом, лише дотримуючись демократичні права і свободи.

«Складно назвати вибори чесними, демократичними і вільними, доводиться висловлювати жаль з цього приводу», — заявив у понеділок BNS міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Тим не менш, на його думку, вибори в Білорусії продемонстрували, «що громадянське суспільство вже готове до змін, і не помічати цього не можна». потрібно поважати думку людей». Лінкявічюс зазначив, що тепер Литва буде ще більше уваги приділяти питанням прав людини і посилювати співпрацю з білоруською опозицією.

Також міністр заявив, що суверенітет Білорусі є національним інтересом Литви. «Ми будемо робити все, що можливо і на міжнародній арені, і в двосторонніх відносинах, щоб зберегти його», — зазначив Лінкявічюс.

На минулих напередодні в Білорусії президентських виборах, за офіційними даними, Лукашенко набрав більше 80% голосів. Штаб його головної суперниці Сетланы Тихановской, що отримала близько 10%, вже заявив, що не визнає результати виборів. Вночі в Мінську та інших містах республіки відбулися багатотисячні акції протесту, в ході яких, як повідомляє МВС Білорусії, постраждали більше 50 протестувальників і 39 правоохоронців. Затримано близько 3000 чоловік.