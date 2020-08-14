В центрі Мінська перший вечір протестувальників не б’є міліція

У Білорусі перший вечір з початку протестів міліція і ОМОН не б’є протестувальників. Вони мирно стоять біля універсаму «Рига» і на Пушкінській.

Там ще недавно протестувальники будували барикади, а силовики пускали в хід світлошумові гранати і сльозоточивий газ, затримували тисячами і били ногами і кийками.

На опублікованих відео видно, що на площі стоїть дуже багато людей, сигналять проїжджаючі машини, у людей в руках біло-червоно-білі прапори опозиції. Натовп кричить «Змін», в цілому, обстановка спокійна.