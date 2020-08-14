Одіозна схемщица часів Порошенко Наталія Севостьянова зачищає інтернет від своєї кримінальної біографії

Одіозна чиновниця з Мін’юсту Наталія Севостьянова прагне забути свою злочинну біографію.

А приховувати є що. Тут і кришування чорних нотаріусів, і міжнародна корупція і відмивання грошей. Щодо Севостьянової і її чоловіка-подільника Руслана Бернацького вже було порушено кілька кримінальних справ. Зараз же Севостьянова щосили намагається зачистити інформацію про свої злодіяння. Ми ж, як завжди, обіцяємо звернути більш пильну увагу на цю одіозну схемщицу.

Недавня заручини першого заступника міністра юстиції України Наталії Севостьянової і юриста Руслана Бернацького викликала серйозні питання у експертів, пов’язана з можливим конфліктом інтересів

Про це йдеться у сюжеті каналу NewsOne.

Наголошується, що згідно держчиновника і старшого партнера міжнародної юридичної компанії Integrites» викликають серйозні питання у експертів.

Зокрема, як заявив телеканалу політичний експерт Олексій Вороненко, Наталія Севостьянова за свою кар’єру жодного дня не працювала в бізнесі, а призначення на високий пост була викладачем в Одесі.

— Це не завадило їй стати користувачем двох новеньких люксових позашляховиків Лексус RX350 і Порш Каєн, загальною вартістю двісті тисяч доларів, записаних на матір. Обидві машини куплені вже під час перебування Наталії Севостяновой на посади в Мін’юсті, — підкреслив експерт.

За його словами, сам Руслан Бернацький за останні роки завоював монопольне становище на ринку представлення інтересів бізнесу в держорганах.

— Його послуги стосуються вирішення питань у сфері реєстрації, держзакупівель, представництва в судах тощо. За дивним збігом обставин саме ці напрямки перебувають у службовій компетенції Наталії Севостьянової, — каже політолог.

Раніше в ЗМІ обговорювалася інформація, що Наталя Севостьянова разом з Русланом Бернацьким лобіюють на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції кандидатуру Миколи Божко, який зараз займає посаду першого заступника голови Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

— Проте 15 серпня конкурсна комісія обрала переможцем конкурсу на зайняття посади нового члена НАПК Олександра Серьогіна — викладача в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Однак на цьому історія не закінчується: днями конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів НАПК рекомендувала уряду оголосити конкурс на посаду члена, вакантну після звільнення Руслана Радецького, — повідомляє канал.

У свою чергу, Вороненко не виключає, що серед кандидатур ми знову побачимо прізвище протеже Наталії Севостьянов і Руслана Бернацького.

— Що стосується власне самого Миколи Божко, то залишається питанням, чим займається людина, яка очолює агентство Євро-2012, якщо чемпіонат пройшов п’ять років тому. Все це викликає серйозні питання, — додав експерт.