«Вдесятьох мене били дрючками, сказали, пустять по колу»: затримана білоруска розповіла про звірства Омону

Білоруска, яку випустили з ізолятора після затримання на протестах, розповіла про побиття та погрози зґвалтування з боку силовиків.

Як пише “НВ”, відео опублікував Telegram-канал видання Белсат.

«В РУВС били конкретно… Омонівці, десять штук, мене киями били, ображали, погрожували смертю. Знімали штани, сказали, пустять по колу. Сказали — ви всі проти Лукашенка, ви бидло тупе. Ставилися як до тварини. Десять років обіцяли, кричали, що я терористка», — розповіла дівчина. Ввечері з мінського ізолятора на Окрестіна почали випускати деяких затриманих. За даними видання, багато сильно побиті і ледве ходять.