У Білорусі починають випускати затриманих із СІЗО: звільнені ридають

У Білорусі почали відпускати людей, яких затримували на мітингах проти Олександра Лукашенка. З СІЗО виходять затримані раніше дівчата. На їх очах сльози, чути сильні ридання тих, хто виходить.

Відео з-під стін ізолятора опублікували .

На короткому ролику видно, що зустрічати дівчат зібралися багато людей. Вони пропонують підвезти виходять до будинку, так як вже пізній вечір.

Людей за кадром закликають не товпитися на проході, так як до СІЗО під’їжджає карета швидкої допомоги.

На відео помітно, як одна з дівчат зустрічає когось із своїх знайомих, обіймає його і починає голосно ридати в плече.

Відео: YouTube/Данунет — channel/