У Шмигаля вирішили оновити інформацію про державної кордоні України

Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін у деякі закони України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України», який актуалізує інформацію про державної кордоні України та забезпечує вільний доступ до цим даним.

Як йдеться на сайті Мінекономіки, достовірні і однозначні дані про державної кордоні України мають важливе значення для забезпечення національної безпеки, прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку держави, охорони навколишнього природного середовища, міжнародного співробітництва, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях.

Що передбачено:

— визначити склад відомостей про державної кордоні України, а також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру;

— виключити технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України з видів документації із землеустрою.

Крім того, в законопроекті запропоновано встановити принцип відкритості інформації про державну кордоні України та забезпечити безкоштовний та вільний доступ до цим даним.

Законопроект розроблено у зв’язку з нагальною необхідністю внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державної кордоні України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркации (зі Словацькою Республікою та Угорщиною) і делімітації (з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією).

Законопроект ще має розглянути Верховна Рада.