Росія наполягає на суворому виконанні угоди ОПЕК+

Міністерство енергетики Росії наполягає, щоб умови угоди ОПЕК+ було повністю не виконані усіма учасниками. Про це заявив міністр Олександр Новак, цитує ТАСС.

Новак, виступаючи перед початком видеозаседания моніторингового комітету ОПЕК+, підкреслив, що новий етап реалізації не знімає з країн-учасниць відповідальності за компенсації несокращенных в травні – червні обсягів.

«Особливе значення в цьому контексті набуває суворе дотримання досягнутих домовленостей між країнами – учасницями ОПЕК+», — зазначив він.

Також Новак додав, що РФ підтримує ослаблення обсягів скорочення видобутку в ОПЕК+ в серпні до 7,7 млн барелів на добу. На його думку, таке незначне скорочення відповідає актуальним ринковим тенденціям і дозволять уникнути волатильності.