Президент Білорусії Олександр Лукашенко, на тлі виборів лідера країни, заявив про те, що інтеграція з Росією тепер більше неможлива. За словами Лукашенка, це обумовлено єп лише його особистим вибором, але і вибором білоруських громадян, і це рішення є остаточним.

«Президент Білорусії Олександр Лукашенко остаточно визнав неможливість політичної інтеграції з Росією. Трансляція інтерв’ю глави держави українському журналісту Дмитру Гордону доступна на YouTube. «Якщо б я навіть погодився на об’єднання, в Білорусії це ніколи не сприймуть. Народ перезріло. Це можна було 20-25 років тому. Зараз немає», — вважає він. Раніше Лукашенко звинуватив Росію в тому, що вона змінила братське ставлення до республіці на партнерську. При цьому він підкреслив, що країни все одно залишаться найближчими союзниками», – про це повідомляє видання «Стрічка.ру».

Фахівці вважають, що такою заявою Лукашенко лише намагається зробити собі якийсь рейтинг за кілька днів до виборів, так як в дійсності, переговори про інтеграцію ведуться до цих пір, хоча і не так активно.

«Лукашенко заявляв про інтеграцію не 20-25 років тому, а всього лише кілька місяців тому, і несподівано змінив свою думку. Не виключено, що це може бути пов’язано з черговим заграванням Мінська з Заходом, оскільки більше 30 громадян Росії вже затримані в Білорусі за сфабрикованими звинуваченнями в заплановане госперевороте», – відзначає аналітик Avia.pro.

Раніше з’явилися відомості про те, що Росія і Білорусь не змогли домовитися і про подальше використання російськими військовими білоруських баз для своїх цілей, проте, офіційних коментарів на цей рахунок немає ні з боку Росії, ні з боку Білорусі.

P.s. Народ, як завжди Лукашенко забув запитати, а що він хоче.