В Жодіно мер вийшов до протестуючих і відповів на вимоги прибрати війська

У білоруському місті Жодіно мер Дмитро Заблоцький вийшов до протестуючих. Він зробив це, щоб заспокоїти людей. Протестувальники вимагають оголосити результати голосування на виборах президента країни по місту.

Про це повідомляє місцеве Радіо свобода.

Мер відповів, що офіційні дані ЦВК оголосить 18 серпня. На питання, чи готовий градоначальник прибрати ОМОН з населеного пункту, Заблоцький відповів, що в місті знаходяться тільки внутрішні війська. Вони потрібні для охорони ізолятора тимчасового утримання, який відкрито на базі ізолятора місцевої в’язниці, і де містяться правопорушники.

Відео: YouTube/Радіо Свобода