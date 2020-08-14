Помпео допустив появу американських військових в Словенії

Його візит до Словенії проходить на тлі підготовки виведення військовослужбовців з Німеччини.

Словенія може опинитися в числі країн, які будуть спрямовані американські військові. Це відбудеться в рамках їх передислокацію в Європі.

Про це заявив в четвер держсекретар США Майкл Помпео компанії «Радіо і телебачення Словенії».

Візит Помпео у Словенії проходить на тлі підготовки Пентагону до реалізації плану з виведення майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини і перекидання частини американських сил в Польщу та інші країни НАТО.

Він подякував за Словенію «лідируючу позицію в Європі, коли справа стосується НАТО».

«На це піде близько мільярда» — нагадав Помпео.

Уряд Словенії оголосило, що до 2026 році для армії буде виділено 780 мільйонів євро, більша частина з яких — на бронетехніку, а також планується закупівля літака і двох вертольотів.