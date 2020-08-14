Колишній топ-менеджер “Укрзалізниці” назвавши ім’я ймовірного кандидата на посаду голови компанії

Колишній директор з розвитку бізнесу “Укрзалізниці” Андрій Рязанцев заявивши, що наглядова рада обрала новим главою компанії Володимира Жмака.

Як пише “Вголос”, про це він написав у Facebook.

За його словами, кандидатуру Жмака підтримали 6 членів наглядової ради, 1 – утримався (німець Крістіан Кун, аргументував тим, що не був присутнім при розгляді кандидатів на інтерв’ю).

Рязанцев зауважив, що з 1997 по 2010 рік Жмак був членом ради директорів компанії “Київстар”, де згодом отримав посаду радника президента компанії. У 2011 році Жмак ставши виконавчим директором акціонерного товариства “ТНК-ВР Коммерс”, а пізніше очолив цю компанію.