Світова ціна на нафту впала після зростання її видобутку в Еміратах

Ціни на світовому ринку почали падати на торгах четвер, 13 серпня. Причина падіння — те, що Міжнародне енергетичне агентство погіршило прогноз щодо попиту на нафту 2020-2021 роках.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:35 за Києвом у четвер склала $45,29 за барель, що на $0,14 (0,31%) нижче ціни закриття попередньої сесії.

Ф’ючерси на WTI на вересень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $0,10 (0,23%), до $42,57 за барель.

МЕА знизило оцінку світового попиту на нафту до 2020 року на 140 тис. б/с — до 91,9 млн б/с, оцінка на 2021 рік зменшено на 240 тис. б/с — до 97,1 млн б/з, йдеться в щомісячному звіті. Таким чином, у 2020 році зниження до 2019 року складе 8,1 млн б/с.

Пропозиція нафти в світі в липні виросло на 2,5 млн б/с — до 90 млн б/с після того, як Саудівська Аравія припинила своє добровільне скорочення на 1 млн б/с, ОАЕ істотно наростили видобуток, перевищивши свої зобов’язання по угоді ОПЕК+, а видобуток у США почала відновлюватися.

Однак аналітики кажуть, що вплив звіту МЕА на ринок може бути скороминущим, враховуючи підтримку, яку надали цінами дані про триваюче скорочення запасів у США. За словами ринкового аналітика Price Futures Group Філа Флінна, якого цитує MarketWatch, ці дані свідчать про поліпшення внутрішнього попиту і можливості скорочення пропозиції в світі.