У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом 500 млн гривень

Конвертаційний центр діяв на території 8 областей.

Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За даними слідства, організатори конвертцентру проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

«За замовленням «клієнтів», в тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення коштів у тіньовий оборот. Також фігуранти надавали «послуги» з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном», — повідомили в СБУ.

За кожну незаконну угоду організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

«Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більше мільйона готівки в гривневому еквіваленті», — йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зараз вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.