ЮрияФарм: як на нас наживаються в епоху коронавіруса

В епоху пандемії коронавіруса інтернет і ЗМІ рясніють найрізноманітнішими пропозиції від шахраїв c обіцянкою того самого «чарівного засобу», яке однозначно допоможе проти COVID-19, повідомляє Антикор.

Чого тільки не було: і спеціально заряджений повітря в кулонах, і «чудо-таблетки», і спеціальні предмети, які своїми хвилями «відганяють всі віруси». Не гребують нечесними методами і деякі фармацевтичні компанії. Так, на ринку з’явився диво-фуфломицин — антисептик «Юсепт» від компанії ЮрияФарм. Виробники заявляють, що антисептик є незамінним під час епідемії коронавіруса».

Що цікаво: ця компанія вже не перший раз трапляється на спекуляціях на тему «диво-ліки» від коронавіруса. Так, на телебаченні деякий час транслювалася реклама препарату «Декасан». «Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!» — оптимістично обіцяв задерикуватий голос c телеекрану. Однак виявилося, що в інструкції про це немає ні слова.

У підсумку Антимонопольний комітет оштрафував ЮрияФарм більш ніж на півмільйона гривень за поширення недостовірної інформації та введення споживачів в оману.

«АМКУ виявив на ТБ каналі 1 + 1 ролик кошти «Декасан», в якому поширювалася інформація, що він «Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!». Однак ніякої інформації o таких властивостей не було в інструкції «Декасан». Також були відсутні які-небудь клінічні дослідження, які підтвердили б лікувальний або профілактичний ефект препарату відносно хвороби Covid-19. Крім цього, дані o лікуванні або профілактиці коронавіруса цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України», — йдеться в офіційному повідомленні АМКУ.

У відповідь на це виробник вибачився за некоректну рекламу «Декасана» і пообіцяв в майбутньому «формулювати інформаційні та рекламні повідомлення в суворій відповідності з офіційними рекомендаціями ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я України».

Але не минуло й кількох місяців, як компанія знову почала шахраювати. Так, у рекламному матеріалі (позначена позначкою PR) на порталі MC Today з’явилася новина про антисептику «Юнисепт». В якій ЮрияФарм стверджує, що препарат є незамінним під час епідемії коронавіруса».

Що цікаво: за складом, і «Юнисепт», і «Декасан» є практично ідентичними. З медичної точки зору є недоведеним фактом те, що декаметоксин ефективний проти коронавирусной інфекції. ВООЗ, FDA і CDC рекомендують використання спирту у складі антисептиків. Втім, ЮрияФарм це не зупиняє. Хоча можливо у компанії є ще півмільйона гривень, щоб заплатити черговий штраф від Антимонопольного комітету? В такому випадку, можна дозволити публікувати що завгодно, продовжуючи обманювати споживачів.

Ще один важливий нюанс. В системі Prozorro з’явилася інформація про постачання 80 каністр Юсепт по 5 літрів кожна — всього 400 літрів Національного інституту фтизіатрії і пульмонології на суму 100 тис грн.

Виходить, що всі пацієнти Інституту будуть змушені користуватися сумнівної якості антисептиком. Адже нагадаємо, ефективність декаметоксина, який входить до складу Юсепта, з медичної точки зору не доведена для використання при епідемії коронавіруса. Всі світові організації охорони здоров’я рекомендують саме спиртові засоби для дезінфекції.

Втім, нічого дивного в тому, що Національний інститут фтизіатрії і пульмонології закуповує за бюджетні гроші саме Юсепт. Адже за чутками, Микола Гуменюк, який є бенефіціаром компанії ЮрияФарм, за дивним збігом обставин, значиться науковим співробітником в цьому ж Інституті. Сама компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й Інститут, a власником ЮрияФарм офіційно є директор інституту Юрій Фещенко.

Олег Бойко

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ЮрияФарм: як на нас наживаються в епоху коронавіруса оновлено: 13 серпня, 2020 автором: Redactor