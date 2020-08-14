Врач назвал фактор, повышающий риск развития рака на 80 процентов

Солнечные ожоги наиболее опасны для детей, так как могут приводить к фатальным последствиям. По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, ультрафиолетовое излучение может провоцировать меланому — самую смертоносную разновидность рака кожи. Меланома, как правило, развивается в зрелости и старости, но причины заболевания тянутся из детства.

На своей странице в соцсети Instagram Комаровский объяснил, что наука уже давно установила связь между солнечными ожогами в детстве и высоким риском меланомы в зрелом и пожилом возрасте. Достаточно пять раз обгореть на солнце в первые двадцать лет жизни, чтобы повысить риск развития меланомы на восемьдесят процентов — заявил врач.

Подавляющее большинство людей, как подчеркнул Комаровский, недооценивает опасность солнечных ожогов в первые годы жизни — это объясняется слишком большим временным разрывом между получением ожогов и развитием меланомы. «Дети в принципе не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Особенно — если речь идет о ребенке до шести месяцев. Польза загара — это очень вредный миф, который стоил жизни огромному количеству людей», — сказал педиатр, добавив, что дети получают более высокие дозы облучения из-за соотношения поверхности кожи к массе тела.

Если избежать пребывания ребенка на солнце не удается, то важно позаботиться о средствах защиты. Солнцезащитный крем, который следует наносить на кожу ребенка для снижения дозы облучения, нужно обновлять каждые четыре часа в городе и каждые два часа на природе. Наносить крем необходимо за десять-пятнадцать минут до выхода на улицу.

: Новости Ю