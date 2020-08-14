SkyUp добавил ряд международных рейсов из Киева, Львова и Харькова

Авиакомпания SkyUp Airlines обновила зимнюю программу, пополнив ее новыми направлениями и маршрутами с вылетом из Киева, Львова и Харькова, сообщила пресс-служба компании в четверг, 13 августа.

Все анонсированные рейсы стартуют с 25 октября, за исключением маршрута Киев – Дубай – Киев, рейсы по которому начнутся 26 сентября два раза в неделю: по субботам и средам.

Стоит отметить, что с 25 октября частота рейсов по этому маршруту участится до пяти раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Из Киева рейсы запланированы по следующим направлениям: Белград (по вторникам и пятницам, от 1,2 тысяч гривен в одну сторону без багажа), Братиславу (по четвергам и воскресеньям, от 552 гривны), Стокгольм (по вторникам и пятницам, от 1,5 тысяч гривен), Амман (по средам и воскресеньям, от 3,3 тысяч гривен), Коломбо (по понедельникам и четвергам, от 13,7 тысяч гривен – купить билеты можно только туда и обратно на фиксированные периоды 10-12 дней).

Рейсы из Львова будут осуществляться в Дубай (по средам и субботам, от 4,1 тысяч гривен), Неаполь (по понедельникам и пятницам, от 1 тысячи гривен), Прагу (по вторникам, четвергам и воскресеньям, от 1 тысячи гривен), Париж (по вторникам и пятницам, от 1,2 тысяч гривен), Тель-Авив (по четвергам и воскресеньям, от 2,8 тысяч гривен).

Из Харькова будут осуществляться перелеты в Прагу (по вторникам, четвергам и воскресеньям, от 1,7 тысяч гривен), Дубай (по средам и субботам, от 4,2 тысяч гривен), Париж (по четвергам и воскресеньям, от 1,9 тысяч гривен).