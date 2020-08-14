Суд виніс вирок одному з організаторів референдуму щодо “ДНР”

Суд виніс вирок жительці Великої Новосілки Донецької області, яка брала участь в організації незаконного референдуму щодо створення “ДНР”.

Про це пише “Обозреватель”.

Вона отримала п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

“За публічного обвинувачення Червоноармійської місцевої прокуратури Донецької області судом винесено обвинувальний вирок особі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Суд встановив, що в травні 2014 року мешканка селища Велика Новосілка за попередньою змовою з іншими особами брала активну участь в організації та проведенні в приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму про визнання самостійності так званої “ДНР” в якості члена “дільничної виборчої комісії”.