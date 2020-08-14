В МОЗ Німеччини «дуже скептично» поставились до російської вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан заявив про скептичне ставлення до розробленої в Росії вакцини проти коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutschlandfunk.

Зазначається, що вакцина не пройшла всіх необхідних клінічних випробувань.

Міністр пояснив, що справа не в тому, хто перший створить вакцину, а в тому, чи буде вона безпечною та ефективною.

Шпан наголосив, що вакцинувати треба сотні мільйонів, якщо не мільярд людей.

«І тому треба бути впевненим у вакцині, важливо провести дослідження навіть в умовах такої пандемії, провести всі необхідні тести», — пояснив він.

Глава МОЗ Німеччини уточнив, що російська влада надає дуже мало інформації щодо своєї вакцини.

«І може бути небезпечно починати занадто рано вакцинацію мільйонів, якщо не мільярда людей, тому що, якщо щось піде не так, це може призвести до смерті. Тому я дуже скептично ставлюсь до того, що відбувається в Росії», — наголосив Шпан.

Раніше ВООЗ закликала Росію при розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в країні зареєстрована перша вакцина від коронавірусу. Він зазначив, що одна з його дочок вже зробила щеплення російської вакцини