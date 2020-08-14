Разумков отреагировал на обвинения СМИ по поводу элитного дома

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что купил дом четыре года назад, а инфоримацию о переезде в новый дом назвал «досадной ошибкой» журналистов.

Об этом он сказал в четверг, 13 августа, во время поездки в Сумы, сообщил «Интерфакс-Украина«.

«Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику», – сказал Разумков.

Он рассказал, что когда баллотировался в народные депутаты, его дом снимали журналисты, и добавил: «Вы можете посмотреть, он был в том же самом цвете, с той же самой крышей минимум год тому назад».

Спикер подчеркнул, что не знает, откуда «появилась эта информация и почему она появилась именно сегодня».

«При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно. Будем считать, что это чья-то досадная ошибка», – добавил Разумков.