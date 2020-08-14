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Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

14.08.2020

Мисс Беларусь-2018, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Мария Василевич призвала прекратить насилие и беспорядки.

“Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным. И те, кто провоцирует беспорядки… Остановите беспорядки! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг!”, – написала она своем Инстаграме.

Василевич считает, что “Беларусь не заслужила такой боли”. 

Мария Василевич – самый молодой депутат Палаты представителей. Ее неоднократно видели в окружении президента Беларуси Александра Лукашенко.

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