Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Мисс Беларусь-2018, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Мария Василевич призвала прекратить насилие и беспорядки.

“Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным. И те, кто провоцирует беспорядки… Остановите беспорядки! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг!”, – написала она своем Инстаграме.

Василевич считает, что “Беларусь не заслужила такой боли”.

Мария Василевич – самый молодой депутат Палаты представителей. Ее неоднократно видели в окружении президента Беларуси Александра Лукашенко.