За участие в протестах в Минске арестовали не менее 500 человек

Речь о протестовавших в Минске 11 августа.

За участие в протестах в белорусском Минске арестовали не менее 500 человек. Активистов арестовали 11 августа.

В частности, Верховный суд Беларуси опубликовал список тех, кто получил «сутки» и только в судах Минска.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа», — информирует пресс-служба ВС республики.

Некоторым задержанным давали 4 и 25 суток административного ареста. При этом наиболее часто встречающийся срок — 15 суток.

Издание отмечает, что со дня выборов в Беларуси задержали более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Вероятно отпускают тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания. В этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

В четверг, 13 августа, по состоянию на 17:00 в республике вновь начались задержания.