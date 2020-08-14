Apple готовит к выпуску дешевую версию iPhone 12: названа цена

Компания Apple возможно в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков компании Wedbush Securities. Обновленная версия смартфона будет рассчитана на работу исключительно в 4G/LTE сетях.

По прогнозу экспертов, «дешевый» iPhone 12 выйдет в феврале 2021 года. Такое устройство не получит поддержку 5G-сетей, поэтому будет немного дешевле. Предварительно, цена за такой iPhone 12 будет около 800 долларов.

При этом, какие еще будут отличия от основной версии такого iPhone 12 аналитики не сообщили.