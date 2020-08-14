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В обычных джинсах и блузе с кружевами: Настя Каменских показала оригинальный летний look

14.08.2020

Популярная певица продемонстрировала универсальный образ с белыми джинсами.

Вот и подходит к концу жаркое лето. Некоторые знаменитости уже успели похвастаться яркими осенними нарядами, например, певица Джамала сегодня продемонстрировала самый трендовый look осени  2020. А вот Настя Каменских продолжает радовать своими яркими суперстильными летними нарядами.

Так, в микроблоге Каменских появилось новое фото, на котором она позирует в красивой блузе с цветочным принтом и оригинальными кружевными вставками. Дополнили летний образ  белые джинсы с высокой посадкой. В завершении Настя сделала укладку с игривыми кудряшками и натуральный  макияж – получился яркий и современный летний look.

Стоит отметить, что носить романтичные блузы с джинсами – это последний писк моды. Сочетать комплект можно классическими лодочками на шпильке, сандалиями и, конечно же, кроссовками. Смело бери на заметку образ Насти, тем более, что повторить его не сложно. Ведь у каждой женщины наверняка есть в гардеробе любимая романтическая блуза и самые обыкновенные джинсы. А что ты скажешь по этому поводу?

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