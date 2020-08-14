Министр Криклий рассказал, когда отбуксируют затонувший под Одессой танкер

Танкер Delfi, который затонул в Черном море возле Одессы, должны отбуксировать через две недели.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Харькове в четверг, 13 августа.

Чиновник отметил, что судовладелец несколько раз переносил сроки, однако это не привело ни к каким результатам. «Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, передали полномочия АМПУ, и теперь это все координируется Администрацией морских портов. И в течение двух недель, ко Дню независимости они должны сделать выкренивание и отогнать наконец этот буксир», — заявил Криклий.