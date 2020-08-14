«Дом Януковича» могут отдать под посольство

В элитном городке на Оболонской набережной началось большое строительство. В доме, который приписывают Виктору Януковичу, идет реконструкция.

СМИ узнали, кому принадлежит имение экс-президента, что там появится и кто теперь обитает в одном из самых элитных мест Киева на берегу Днепра.

Хотят построить посольство?

На Оболонской набережной, 33, на территории дома, который приписывали экс-президенту Виктору Януковичу, вовсю идет строительство. Уже несколько недель на территорию участка, где расположен дом, активно заезжает спецтехника, завозят стройматериалы. В доме уже поменяли окна.

Как мы узнали от строителей, трехэтажный особняк, площадь которого 1045 кв. м, может стать посольством. В мэрии нам подтвердили, что компания-собственник обращалась за разрешением на строительные работы.

«Компания-собственник дома на Оболонской набережной, 33, еще в прошлом году обратилась в департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА за разрешением на строительные работы. По проекту жилой дом должен быть реконструирован в административно-бытовое здание, предположительно. При переводе жилого дома в административное необходимо разрешение ГАСК и проект, который утверждается департаментом. Компании было отказано в получении разрешения из-за несоответствия поданных документов законодательству. Но для проведения реконструкции с изменением целевого назначения район должен был вывести дом из жилого фонда», — пояснили «Вестям» в аппарате КГГА.

В Оболонской администрации нам сказали, что таких разрешений не выдавали: «Целевое назначение этого участка — жилая застройка. У нас нет таких полномочий, чтобы перевести здание в другой фонд. А кто это сделал, нарушил закон».

Кто купил

Согласно реестру юрлиц, сейчас владелец здания — компания «Укртехинновация», зарегистрированная 7 декабря 2018 года. Ее профиль — управление недвижимостью, аренда и посредничество в торговой деятельности. «Домом Януковича» она владеет на основании договора купли-продажи с 17 декабря того же года. Предположительно, за $1,3 млн. Во всяком случае, еще летом 2015 года в открытом доступе было объявление о продаже трехэтажного дома на Оболонской набережной, 33, за такую стоимость.

Нынче один из учредителей компании-владельца дома — житель Обуховского района Киевской области Анатолий Забуранный. Он является также учредителем Общественной организации «Объединение охотников, лодочников и рыбаков «Бриз», зарегистрированной в Халепье, откуда родом и сам Забуранный. А в своем резюме на одном из сайтов работы он указывал, что по профессии ветеринар, окончил Национальный аграрный университет.

Всю жизнь Анатолий Владимирович работал в этой сфере. А в 2010–2014 годы он занимал должность начальника службы досмотра за животными ООО «Киевуниверсалсервис» в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе на Киевщине.

Как ранее сообщал пресс-центр СБУ, именно эта компания занималась обслуживанием «Межигорья», в том числе следила и за страусами Януковича.

«Вести» попытались связаться с Анатолием Забуранным, однако его телефон был вне зоны доступа. Его партнеры пообещали передать ему наши контакты, но он так и не перезвонил.

Массово оформляют землю

История дома на Оболонской набережной, 33, ведет начало от 2001 года, когда Киеврада приняла решение о землеотводе для строительства жилых домов с объектами социально-культурного и бытового назначения в 3-м микрорайоне жилмассива Оболонь на пр. Героев Сталинграда. Оболонской РГА за счет земель городской застройки был передан для этих целей участок площадью 34,55 га в долгосрочную аренду на семь лет. Позже эту часть назовут Оболонская набережная.

В числе первых собственников участков, полученных в пользование под застройку, оказались Наталья Кивалова (супруга экс-нардепа и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова), Валентин Исак (экс-президент корпорации «Столица», скандальный застройщик и проектировщик элитного жилья, в числе клиентов которого были Григорий Суркис и Игорь Бакай), Ирина Букур (владелец косметического бренда Irene Bukur).

В последние четыре года, как можно судить по решениям Киеврады, владельцы домов на Оболонской набережной пачками оформляют право собственности на свои участки.

«В 2001 году землю на нынешней Оболонской набережной взяла в аренду под строительство жилья частная компания. Там были построены два десятка коттеджей, их купили, но земля приватизирована не была. И сейчас собственники домов массово приватизируют свои участки. Мы считаем, что это неправильно. Какие-то люди просто так получили землю в таком привлекательном месте, фактически в центре столицы. Ее нужно выкупать, чтобы город получал деньги в бюджет. Мы предлагаем это всем, но никто не раскошелился. Ведь, согласно нашему законодательству, владельцы уже построенных домов имеют право на приватизацию земли», — говорит нам глава комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александр Мищенко.

«Семь комнат, бассейн — всего за $12 тысяч»

Среди тех, у кого есть дома на Оболонской набережной, цены на которые, по словам риелторов, стартуют от $1,5 млн, много известных людей. Так, один из проживающих — экс-начальник Главного управления налоговой милиции Валерий Диесперов, экс-глава ГНАУ и экс-депутат Киеврады Анатолий Брезвин, экс-глава налоговой одного из районов Киева Олег Билецкий, которого связывают с бывшим генпрокурором Святославом Пискуном. У него, кстати, также есть дом по соседству. Не так далеко от них живет бизнесмен Андрей Бойко — один из основателей компании «АБ Инвестиции и развитие», которая занимается реконструкцией здания Центрального гастронома на Крещатике, сгоревшего в 2017 году.

Рядом живет и депутат Киеврады Константин Яловой, сын секретаря Киеврады времен Омельченко Владимира Ялового. Один из наделов — у экс-нардепа и президента Легбанка Виктора Тимошенко, два дома — у застройщика Олега Ищенко. Еще один владелец дома на Оболонской набережной — Иван Николайчук, которого связывают с главой МВД Арсеном Аваковым. В частности, фирму, одним из учредителей которой является Иван Николайчук, упоминали «Наши гроши» в скандальном расследовании о поставках полиции автомобилей Mitsubishi.

Правда, как уверяют риелторы, владельцы домов, как правило, не живут в них. «Никаких Пискунов и Киваловых вы там не увидите, как и других реальных владельцев. Дома закрыты и пустуют или их сдают в аренду», — рассказали нам в агентстве недвижимости «Благовест», куда мы обратились под видом покупателей.

Правда, снять дом «Кивалова» или «Пискуна» не так и просто. «Нет, таких домов у нас нет. Вообще в наличии нет свободных отдельно стоящих строений. Есть таунхаус, то есть крайние стены общие с соседями, и желающих, честно говоря, много», — говорит нам риелтор Валентин.

По его словам, в среднем дом на 6–7 комнат со спа-зоной, сауной, бассейном, собственной парковкой сдают за $12 тысяч. «Но обеспеченных серьезных людей это не смущает. Ведь здесь спокойно и безопасно. Это закрытая территория с тройным кордоном охраны — и физической, и электронной, плюс есть охрана возле самих домов. Здесь несколько диппредставительств, у которых своя ведомственная охрана. А любые пожелания по самому дому тут же выполняются», — отмечают в агентстве.

Ирина Касьянова