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Российский политолог рассказал о состоянии Лукашенко после инсульта

14.08.2020

Российский политолог Валерий Соловей сообщил, что медикам удалось спасти президента Беларуси Александра Лукашенко после кровоизлияния в мозг.

На своей странице в Facebook он уточнил, что белорусский лидер перенес несколько микроинсультов, которые повлияли на нарушение мимики.

«Врачи-вредители спасли президента Беларуси. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий – нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала», – рассказал Соловей.

По его словам, 13 августа Лукашенко записал обращение к нации, которое должно выйти в эфир белорусского телевидения 14 августа.

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