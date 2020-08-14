Глава «Укрпочты» заявил о слиянии с другой госкомпанией

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский заявил о начале слияния компании с ГП «Пресса».

Об этом он написал в своем Facebook.

«Снова вспомнил, чем занимался 5 лет своей карьеры — а именно M&A — слияния и поглощения. Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции Укрпошты и ГП Пресса», — написал Смелянский.

По словам гендиректора компании, он надеется на быстрый процесс слияния.

Под своим постом Смелянский ответил на комментарий пользователя соцсети, заявив, что печатью книг новая компания заниматься не будет, а также намекнул на существование финансовых проблем ГП «Пресса».

Отметим, что ГП «Пресса» создано в 1998 году. Компания занимается доставкой по Украине и за ее пределами периодической и непериодической печатной продукции.