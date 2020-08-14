4 спеції, які допоможуть вам зміцнити імунітет

Під час різких перепадів температур, які часто бувають наприкінці літа, ризик захворіти зростає, тому щоб цього уникнути важливо підтримувати свою імунну систему. Існують продукти, що можуть природним шляхом зміцнити ваш імунітет і кілька з них можуть прямо зараз бути на вашій кухні. Приміром, більшість спецій містять вітаміни та корисні сполуки, які допомагають організму боротись зі збудниками хвороб, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV Doctor.

Ось кілька спецій, які можуть допомогти вам зробити свій імунітет міцнішим:

Куркума. Куркума має багато корисних властивостей. Вона не тільки надає їжі апетитного золотистого кольору і посилює її смак, а і допомагає боротись із запаленнями. Тому якщо ви додасте до свого раціону куркуму, це зменшить пошкодження імунних клітин від запалень та покращить роботу імунної системи.

Імбир. Зазвичай імбир додають до чаю, щоб посилити його аромат. Імбир здавна відомий своїми лікарськими властивостями. Він допомагає зменшити нудоту, м’язовий біль, запалення, рівень цукру у крові та багато іншого. Імбир можна додавати до різних страв та напоїв, що робить його дуже універсальним.

Часник. Часник робить страви смачнішими та більш ароматними. Він сприяє зниженню рівня цукру в крові та артеріального тиску. Також часник має антибактеріальні властивості, що допомагає йому боротись зі шкідливими мікроорганізмами.

Кориця. Це ще одна надзвичайно популярна спеція, яка стала відома завдяки своїм корисним властивостям. Вона містить антиоксиданти та має протизапальні властивості. Кориця корисна для жінок, які страждають на синдром полікістозних яєчників, оскільки вона допомагає контролювати симптоми цього захворювання. Кориця сприяє зниженню рівня глюкози в крові, зменшує ризик серцевих хвороб та зміцнює імунітет.