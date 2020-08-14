Шакирзян – последний козырь Курыса. Зачем ровенскому застройщику карманный городской голова?

У Романа Курыса, ряда строительных компаний на Ровенщине, возникли новые проблемы. Мало того, что информация о проведенных им земельных махинациях стали достоянием общественности, так еще и Служба безопасности Украины начала активно «копать» связи застройщика с организованной янтарной мафией, процветающей в области.

Что делать? Выход из положения Курыс видит в том, чтобы активно входить во власть – благо, местные выборы не за горами. А потом против следователей можно будет или задействовать административный ресурс, или (если не поможет) объявлять о политических преследованиях. В конце концов, близость к власти – лучший способ спрятать некоторые концы в воду.

Ранее Роман Курыс был известен благодаря дерибанным схемам, осуществленным с помощью связей в Госгеокадастре. Огромные земельные участки бесплатно приватизировались под видом садовых товариществ, а затем оказывались в руках у застройщика. Таким образом в руках Курыса оказался целый карьер площадью под 50 га в Острожском районе, близкая к нему фирма «Фермерское хозяйство Полесья» по той же схеме получила 100 га земли около областного центра. Кстати, приватизация ряда участков согласовывалась с отстраненным по суду от должности сельским головой Михаилом Олийныком, так что речь может идти и о фальсификации поданных в кадастр документов. Так как сам Курыс с такой биографией – персонаж крайне токсичный, в бой идет его креатура.

Жители Ровно в недоумении: что за персонаж Виктор Шакирзян, о существовании которого еще вчера было неизвестно никому, а сегодня его присутствие в информационном поле города просто зашкаливает. Многотиражный рекламный листок «Рівне разом» изображает его неким суперменом, который опекается в городе буквально всем: от детских садиков до быта ветеранов и даже недавно получил орден от митрополита (о том есть рассказ на целую полосу). Как человек скромный, Шикарзян умалчивает, где же он с такой активностью был раньше, как и о том, за чей счет происходит этот праздник пиара.

На фото: Реклама кампании Романа Курыса, развешенная на всех подьездах, «под редакцией» местных жителей.

Хотя местное издание «Четверта влада» прямо называет этого кандидата — ставленником Курыса на выборах мэра Ровно. То, что проблем с финансированием у Шакирзяна нет, можно убедиться, увидев хотя бы безумное количество его бордов на улицах и «джинсы» в СМИ. Однако есть серьезные опасения, что одного этого может оказаться недостаточно для малоизвестного в городе человека, в связи с чем команда Курыса активно ищет выход на рейтинговые политические партии вроде «Европейской солидарности», на плечах которых планирует войти в горсовет. Конечно, тот факт, что эти два предпринимателя смогут профинансировать любые выборы, не вызывает сомнений, однако они способны и потопить любой партийный проект – если перед выборами всплывет хоть часть информации о деятельности этого тандема. А она ведь обязательно всплывет.

Олег Измайлов, для ”ОРД”