Под Одессой нашли тело полуобнаженной девушки: вещи обнаружили далеко в поле

Под Одессой в районе рынка «7-й километр» на дороге водители обнаружили тело полуобнажённой девушки.

Как сообщили Oбозревателю в отделе коммуникации области, одежда погибшей была обнаружена в 200-х метрах от ее тела в поле.

«В полицию поступило сообщение от том, что в районе «7-го километра» было обнаружено тело полуобнаженной женщины. На месте происшествия, правоохранители обнаружили мертвой девушку, предварительно со следами наезда. Вещи погибшей были обнаружены в 200-х метрах в поле. Ее личность устанавливается», – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что тело девушки было отправлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти, а также была ли она мертва на момент возможного ДТП.

Как сообщает Telegram-канал «Х***а Одесса», погибшая, возможно, была беремена.

«Появилось видео с места у 7км, где обнаружили труп девушки, возможно, была беременна. Что произошло — не понятно, говорят, что следов от ДТП нет», говорится в публикации.

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