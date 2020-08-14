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Силой затолкали в машину: очевидцы сообщили о похищении, а оказалось, мать отправила сына на лечение

14.08.2020

Этим утром на улице Канатной мужчину схватили за руки и ноги, затащили в Ford Mondeo, после чего автомобиль скрылся. Ставшие очевидцами прохожие сразу заявили в полицию о похищении, — сообщает «ТСН».

Правоохранители объявили план «Перехват», и уже за считанные минуты указанный свидетелями инцидента автомобиль разыскали и остановили.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУНП в Одесской области, обстоятельства произошедшего оказались совсем иными, чем предполагалось. Выяснилось, что «похититель» молодого мужчины – это его мать. Таким образом она транспортировала сына в клинику на лечение.

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