Спонсор террористов «ЛДНР» Малофеев через своего «фунта» в Украине Максима Криппу всплыл среди собственников гостиницы Днепр

В покупке отеля “Днипро” всплыл спонсор «русской весны» олигарх Малофеев, чей сын играл в киберкоманде Кохановского

Час от часу не легче с покупателями отеля “Днипро”. Мы писали, что у кибер-бизнесмена Александра Кохановского, предъявленного общественности как украинского айтишника, не связанного с русскими деньгами, своих средств нет.

Кохановский — был частью холдинга Esforce российского олигарха Алишера Усманова, владел командой игроков Virtus.pro в партнерстве с Антоном Черепенниковым, который сейчас делает для российских спецслужб системы слежки за пользователями.

Подсказку дало появление в деле бизнесмена Максима Криппы, владельца инвет-агентства для богатых и онлайн казино. Криппа — представитель в Украине олигарха Константина Малофеева, владельца холдинга «Царьград», учредителя «Лиги безопасного интернета», спонсора “русской весны”.

Его сын Кирилл Малофеев – известный киберспортсмен Likkrit, играл за команду Черепенникова и Кохановского Virtus.pro. В 2017 году ушел из киберспорта, а в конце 2019 года вернулся — отец купил ему собственную киберспортивную команду CrowCrowd.

Малофеев-младший не может светиться в Украине, потому что был соучредителем фирмы «Владэкс», которой управлял Александр Бородай, ставший в 2014 году первым главой самопровозглашенной ДНР.

Другой “подозреваемый” в интересе к отелю “Днипро”, депутат Госдумы Александр Бабаков, контролировавший когда-то гостиницу через Макса Курочкина, сейчас финансирует новую партию “За правда”, которая сидит в одном помещении с “Царьградом” Малофеева. Лидеры партии — советники покойного главы ДНР Александра Захарченко — Захар Прилепин и Александр Казаков.

Велика вероятность, Малофеев и Бабаков купили “Днипро” в складчину. Бабакову интересен гостиничный фонд и казино, а сыну Малофеева — киберзона. Фонд госимущества уже признал деньги “чистыми”. Сделка формально закрыта.

Андрей Шадов