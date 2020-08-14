Свахи «Садика»: банда «смотрящего» від короля злочинного світу «Гулі» влаштовувала одеситам медові пастки

Підзвітне так званому злодію в законі Надиру Саліфову на прізвисько «Гулі»/»Лоту Гулі» міжетнічне організоване злочинне угруповання, про затримання членів якого в Одесі 12 серпня 2020 року звітували в Службі безпеки України, очолював кримінальний авторитет Садіг Мірзоєв на псевдо «Садик», справа щодо обвинувачень якого в злісному хуліганстві (ч.4 ст.296 КК України), незаконному обігу зброї (ч.1 ст.263 КК України) та наркотиків (ч.1 ст.309 КК України) слухається в Суворовському райсуді Одеси.

Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info.

За його словами, навколо «Садика», що останніми роками зажив слави так званого «смотрящего» від «Гулі», згуртувалося близько десятка «однодумців». «Разом вони спеціалізувалися на скоєнні розбійних нападів, грабежів та інших насильницьких злочинів на території Одеси. Своїх «клієнтів» члени ОЗУ знаходили завдяки «медовим пасткам»: дівчата знайомилися в соцмережах з потерпілими та призначали їм зустрічі, але в момент рандеву на авансцені з’являлися «невідомі», які викрадали та грабували жертву-залицяльника», — зазначає наш співрозмовник.

Раніше в СБУ повідомляли, що 6 липня 2020 року «на гарячому» в Одесі вдалося затримати чотирьох учасників угруповання, що спільно намагалися провернути черговий розбійний трюк з кіднеппінгом.

З матеріалів судового реєстру випливає: тоді під час спроби організувати викрадення місцевого мешканця зі стріляниною та гонитвою «накрили», а невдовзі взяли під варту 21-річну Дар’ю Гулевич та трьох чоловіків — 27-річного Олександра Макаревича, 26-річного Дмитра Лєку та 23-річного Павла Тяна.

Розподіл ролей поміж ними виглядав наступним чином. Відпочатку Гулевич, за плечима якої вже був досвід роботи в так званих «шлюбних агенціях» Одеси, в Instagram зв’язалася з майбутньою жертвою та домовилася чекати його ввечері 6 липня на зупинці громадського транспорту на Ярмарочній площі. Парочка зустрілася та попрямувала для спільного відпочинку до квартири, але за 15 хвилин «кавалер» знову вийшов в магазин, аби задля створення романтичної обстановки придбати напої та солодощі для Дар’ї. На вулиці на нього вже чекали Тян, Лєка та Макаревич.

Один з чоловіків підійшов до «Ромео» та погрожуючи ножем заштовхнув останнього на заднє сидіння автівки марки Audi, після чого транспортний засіб рушив. Подорож виявилася нетривалою, оскільки силовики чатували на зловмисників у засідці — після погоні із використанням зброї іномарку заблокованили «буси» СБУшників, а на руках зловмисників з ОЗУ «Садика» клацнули кайданки.

Наразі вся четвірка знаходиться під вартою — суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні клопотань підозрюваних щодо пом’якшення їм запобіжних заходів. Більше того, ймовірно, що за гратами вони зможуть привітатися зі своїми поплічниками — ще двома учасниками міжетнічного ОЗУ, яке діяло під патронатом злодія в законі «Гулі». Йдеться про ще двох затриманих в ході нового етапу викриття банди кіднепперів, який відбувся напередодні.

За інформацією джерел Dетектив-Info, 12 серпня 2020 року правоохоронці затримали 18-річного Бориса Ку та 20-річного Сергія Яценка. Про останнього відомо: нещодавно достойник отримав у якості заохочення від «Гулі» авторитетний у кримінальному середовищі статус «бродяги».

(Сергій Яценко та Борис Ку під час затримання 12 серпня 2020 року)