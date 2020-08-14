Киев попал в «желтую» зону карантина: что изменится

В Киеве с понедельника, 17 августа, начнет действовать карантин «желтой» зоны.

Дело в том, что в Украине изменили разделение на карантинные зоны. Соответствующий перечень с населенными пунктами опубликовал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Ранее во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что именно предусматривает каждая из зон. Так, «зеленая», в которой Киев будет находиться до 17 августа, позволяет пребывание в общественных зданиях только в масках или респираторах, проведение массовых мероприятий при условии не более одного человек на 5 кв.м, кинотеатры с заполненностью на 50%, а также перевозки пассажиров в общественном транспорте только в пределах сидячих мест.

В то же время «желтая» зона, куда столица попадет с 17 августа, предусматривает ограничения «зеленой», а также запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, что предоставляют услуги кризисно.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал о еще некоторых ограничениях, которые будут действовать в городе.

В частности, в транспорте также нельзя находиться без одетых средств индивидуальной защиты, запрещено быть на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации. Отмечается, что организаторы массовых мероприятий ответственны за соблюдение участниками физической дистанции не меньше, чем 1,5 метра, если размещение происходит стоя.

Пост о карантинных зонах Скриншот

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