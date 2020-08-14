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Медики назвали ягоду, которая улучшает работу щитовидной железы и почек

14.08.2020

Лето в разгаре, а значит пора насытить организм полезными фруктами и ягодами. К примеру, красной смородиной.

В составе красной смородины находятся:

  • витамины А,Е,С,Н, В6;
  • калий, железо;
  • кальций фосфор, магний.

Медики называют следующие полезные свойства красной смородины:

  • восстановит обмен веществ;
  • положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: нормализует пищеварение, восстанавливает микрофлору, активирует кишечную перистальтику, устраняет метеоризм, тошноту и синдром ленивого желудка, стимулирует выработку ферментов, улучшает усвоение питательных веществ;
  • укрепляет иммунитет;
  • улучшает работу щитовидной железы;
  • нормализует гормональный фон;
  • улучшает зрение;
  • предотвращает возникновение авитаминоза;
  • укрепляет кости;
  • способствует очищению организма от токсинов и шлаков;
  • выводит лишнюю жидкость и помогает справиться с отеками;
  • улучшает работу почек;
  • заряжает бодростью и энергией;
  • снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
  • положительно влияет на работу нервной системы;
  • снижает риск приступов эпилепсии и предупреждает кровоизлияния.

Как и все продукты, красная смородина имеет противопоказания. Не следует включать в свой рацион ягоду, при наличии следующих заболеваний:

  • гастрит;
  • гемофилия;
  • язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;

Чрезмерное употребление красной смородины может спровоцировать дискомфорт в желудке и провоцирует диарею и обезвоживание.

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