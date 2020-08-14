Медики назвали ягоду, которая улучшает работу щитовидной железы и почек

Лето в разгаре, а значит пора насытить организм полезными фруктами и ягодами. К примеру, красной смородиной.

В составе красной смородины находятся:

витамины А,Е,С,Н, В6;

калий, железо;

кальций фосфор, магний.

Медики называют следующие полезные свойства красной смородины:

восстановит обмен веществ;

положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: нормализует пищеварение, восстанавливает микрофлору, активирует кишечную перистальтику, устраняет метеоризм, тошноту и синдром ленивого желудка, стимулирует выработку ферментов, улучшает усвоение питательных веществ;

укрепляет иммунитет;

улучшает работу щитовидной железы;

нормализует гормональный фон;

улучшает зрение;

предотвращает возникновение авитаминоза;

укрепляет кости;

способствует очищению организма от токсинов и шлаков;

выводит лишнюю жидкость и помогает справиться с отеками;

улучшает работу почек;

заряжает бодростью и энергией;

снижает риск возникновения онкологических заболеваний;

положительно влияет на работу нервной системы;

снижает риск приступов эпилепсии и предупреждает кровоизлияния.

Как и все продукты, красная смородина имеет противопоказания. Не следует включать в свой рацион ягоду, при наличии следующих заболеваний:

гастрит;

гемофилия;

язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;

Чрезмерное употребление красной смородины может спровоцировать дискомфорт в желудке и провоцирует диарею и обезвоживание.