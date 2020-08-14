Медики назвали ягоду, которая улучшает работу щитовидной железы и почек

Лето в разгаре, а значит пора насытить организм полезными фруктами и ягодами. К примеру, красной смородиной.
В составе красной смородины находятся:
- витамины А,Е,С,Н, В6;
- калий, железо;
- кальций фосфор, магний.
Медики называют следующие полезные свойства красной смородины:
- восстановит обмен веществ;
- положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: нормализует пищеварение, восстанавливает микрофлору, активирует кишечную перистальтику, устраняет метеоризм, тошноту и синдром ленивого желудка, стимулирует выработку ферментов, улучшает усвоение питательных веществ;
- укрепляет иммунитет;
- улучшает работу щитовидной железы;
- нормализует гормональный фон;
- улучшает зрение;
- предотвращает возникновение авитаминоза;
- укрепляет кости;
- способствует очищению организма от токсинов и шлаков;
- выводит лишнюю жидкость и помогает справиться с отеками;
- улучшает работу почек;
- заряжает бодростью и энергией;
- снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
- положительно влияет на работу нервной системы;
- снижает риск приступов эпилепсии и предупреждает кровоизлияния.
Как и все продукты, красная смородина имеет противопоказания. Не следует включать в свой рацион ягоду, при наличии следующих заболеваний:
- гастрит;
- гемофилия;
- язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;
Чрезмерное употребление красной смородины может спровоцировать дискомфорт в желудке и провоцирует диарею и обезвоживание.